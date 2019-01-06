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Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren şüpheli tutuklandı

Şengüler YEŞİL- Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)-UKRAYNA'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'yi (22), öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Hüsnü Can Ç

06 Ocak 2019 21:20

Şengüler YEŞİL- Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)-UKRAYNA\'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi\'yi (22), öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Hüsnü Can Ç. (21), \"Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Şüpheli Hüsnü Can Ç., Gayrettepe\'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi\'ne getirildi. Polis ifadesinde susma hakkını kullanarak ifade vermeye yanaşmayan Hüsnü Can Ç, dosyaya bakan Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, \"eski kız arkadaşı olan ve Ukrayna\'da eğitim gören Buket Yıldız\'ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna\'daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket\'in ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi de öldürdüğünü, evde bulunan 4 adet bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye\'ye getirerek sattığını\" belirterek suçlamayı kabul etti.
Hüsnü Can Ç., ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Mahkeme Hüsnü Can Ç.\'yi \"Canavarca Hisle Kasten Adam Öldürme\" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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