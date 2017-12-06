Ukrayna'da gergin bekleyiş: Saakaşvili'ye 24 saat mühlet verildi 

Deniz BERKTAY/KİEV, 5 Aralık (DHA)- Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından bugün gözaltına alınan, fakat radikal grupların araya girmesiyle polis aracından indirilerek serbest kalan Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna muhalefet liderlerinden Saakaşvili\'ye, teslim olması için 24 saat süre verildi. Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Saakaşvili\'ye teslim olması için 24 saat süre verildiğini, bu sürenin bitiminde güvenlik güçlerinin harekete geçeceğini söyledi.

SAAKAŞVİLİ, RUS YANLISI DARBE YAPMAKLA SUÇLANIYOR

Diğer taraftan Ukrayna Başsavcılığı, Saakaşvili\'nin ekibinden Severion Dangadze\'nin Rusya\'ya kaçan Ukraynalı işadamı Sergey Kurçenko ile konuşmalarını içeren ses kaydını basınla paylaştı. Söz konusu kayıtlarda Kurçenko\'nun Kiev\'deki protesto gösterilerini finanse ettiğine ilişkin ipuçları yer alıyor. Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Saakaşvili\'nin Sergey Kurçenko\'nun Ukrayna\'daki ticari çıkarlarını koruma karşılığında, protesto gösterileri için parasal destek aldığını dile getirdi. Lutsenko diğer taraftan, Rusya\'nın Kiev\'de ihtilal yaparak Ukrayna yönetiminin meşruluğuna gölge düşürmeye çalıştığını, böylelikle Ukrayna\'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara meşruluk kazandırmaya çalıştığını ifade etti.

