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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da gazeteciye suikast

Ukrayna'nın tanınmış gazetecilerinden Pavel Şeremet, içinde bulunduğu otomobile yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

20 Temmuz 2016 20:45


Ukrayna'nın tanınmış gazetecilerinden Pavel Şeremet, bombalı suikaste uğradı. Ukrayna emniyet yetkilileri, ilk belirlemelere göre gazetecinin, otomobiline yerleştirilmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu öldüğünü açıkladı. Bombanın el yapımı olup olmadığı konusunda uzmanlar tarafından incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Şeremet'in çalıştığı Ukraiynskaya Pravda haber portalı, gazetecinin, bir meslektaşının otomobilinde yalnız başına oturduğu sırada patlamanın gerçekleştiğini yazdı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko olayın hiçbir boşluğa yer bırakmayacak şekilde aydınlatılması talebinde bulunarak "Failler cezalandırılmalı" açıklaması yaptı.

Şeremet, Poroşenko'nun Batı yanlısı hükümetiyle yakın ilişkilere sahip bir gazeteci olarak tanınıyordu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamanın 400 ila 600 gram TNT patlayıcısının etkisine eş değerde olduğunu bildirdi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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