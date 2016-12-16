Ukrayna'da eski Devlet Başkanı Yanukoviç hakkında tutuklama kararı

Ukrayna'da mahkeme, askeri başsavcılığın talebi üzerine devlete ihanet şüphesi ile eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç hakkında tutuklama kararı çıkardı. Ukrayna Başsavcısı Yuri Lutsenko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yanukoviç ile ilgili iddianame üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.



Kiev Peçerski Bölge Mahkemesindeki kapalı duruşmada askeri başsavcılığın şüpheli sıfatı ile Yanukoviç'i tutuklama için yaptığı başvurunun değerlendirildiğini ifade eden Lutsenko, mahkemenin Yanukoviç'in tutuklanması talebini kabul ettiğini aktardı.



Lutsenko'nun yayınladığı mahkeme kararında, Yanukoviç devlete ihanetten şüpheli olarak görülüyor.



Yanukoviç geçen ay 2014'te meydan olaylarında yaşanan ölümlerle ilgili Kiev'de görülen davaya Rusya'dan video konferans yoluyla katılarak tanık olarak dinlenmişti.



Ukrayna Başsavcısı Yuri Lutsenko yaptığı açıklamada, Yanukoviç'i devlete ihanet ile suçlayarak yargılanması gerektiğini söylemişti.



Yanukoviç, 2014'te meydan olaylarının büyümesi üzerine Ukrayna'dan kaçarak Rusya'da yaşamaya başlamıştı.