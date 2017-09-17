Ukrayna'da eski bakan tutuklandı

Deniz Berktay, Kiev, 17 Eylül, (DHA)- Ukrayna\'da 2014 yılı başında Batı yanlısı güçlerin gerçekleştirdiği ihtilalin devirdiği hükümette adalet bakanı olarak görev yapan Aleksandır Lavrinoviç, darbe yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

2014 yılında gerçekleşen ihtilalin ardından Rusya\'ya kaçan eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç\'in döneminde adalet bakanlığı görevini yürüten Lavrinoviç hakkında, Yanukoviç\'in seçimle iktidara geldiği 2010 yılında anayasal düzeni değiştirerek sivil darbe gerçekleştirmek suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartıldı. Kiev Savcılığı\'nın başvurusunu inceleyen Kiev Peçersk İlçe Mahkemesi, eski Adalet Bakanı Lavrinoviç hakkında 60 gün ev hapsi cezası verdi.

Kararın ardından açıklama yapan eski Adalet Bakanı Lavrinoviç, Ukrayna yönetiminin kammuoyunun dikkatini mevcut sorunlardan uzak tutmak amacıyla kendisini av olarak seçtiğini, böylelikle eski düzenle hesaplaşıyormuş izleniminin oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Ukrayna\'da Rusya yanlısı kesimlere hitap eden Muhalefet Bloğu\'ndan yapılan açıklamada da, Lavrinoviç\'in tutuklanamasının Ukrayna\'da iktidarın muhalefet üzerinde artmakta olan baskılarının bir göstergesi olduğu öne sürüldü.