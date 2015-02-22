Ukrayna’da esir takası



Rusya yanlısı ayrılıkçılar Luhansk kentinde cumartesi akşamı esir takası yapıldığını açıkladı. Buna göre 52 ayrılıkçı milise karşılık 139 Ukrayna askeri serbest bırakıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da sayıları doğruladı.

İsyancı güçlerin komutanlarından Eduard Basurin pazar günü ağır silahların bölgeden çekilmesine başlanacağını duyurdu. Basurin dün gece imzalanan ortak plan çerçevesinde başlayan sürecin iki hafta süreceğini ifade etti. Ukrayna Ordusu sözcüsü henüz cephede ağır silahların çekildiğine dair bir belirti olmadığını kaydetti.

Ukrayna hükümeti ile ayrılıkçılar 12 Şubat'ta Belarus'un başkenti Minsk'te bir barış anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşmada ateşkesin yanı sıra ağır silahların geri çekilmesi, bir tampon bölge oluşturulması ve esir takası konularında uzlaşmaya varılmıştı.

Uzlaşma sonrasında taraflar anlaşmaya riayet edilmediği gerekçesiyle birbirlerine suçlamalar yöneltmişti. Ayrılıkçılar Donetsk bölgesindeki mevkilerine Ukrayna ordusu tarafından ateş açıldığını ileri sürmüş, Kiev bu iddiaları yalanlamıştı. Kiev'den yapılan açıklamada hükümet birliklerinin “provokasyonlara” tepki verdiği belirtilmiş, son 24 saat içinde 50 askerin yaralandığı kaydedilmişti. Ayrıca stratejik öneme sahip Mariupol kentinde de ayrılıkçıların askeri güçlerini takviye ettiği ileri sürülmüştü.