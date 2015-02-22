T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna’da esir takası

Minsk’te varılan barış anlaşması uyarınca Ukrayna hükümeti ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında esir takası yapıldı.

22 Şubat 2015 14:25


Rusya yanlısı ayrılıkçılar Luhansk kentinde cumartesi akşamı esir takası yapıldığını açıkladı. Buna göre 52 ayrılıkçı milise karşılık 139 Ukrayna askeri serbest bırakıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da sayıları doğruladı.

İsyancı güçlerin komutanlarından Eduard Basurin pazar günü ağır silahların bölgeden çekilmesine başlanacağını duyurdu. Basurin dün gece imzalanan ortak plan çerçevesinde başlayan sürecin iki hafta süreceğini ifade etti. Ukrayna Ordusu sözcüsü henüz cephede ağır silahların çekildiğine dair bir belirti olmadığını kaydetti.

Ukrayna hükümeti ile ayrılıkçılar 12 Şubat'ta Belarus'un başkenti Minsk'te bir barış anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşmada ateşkesin yanı sıra ağır silahların geri çekilmesi, bir tampon bölge oluşturulması ve esir takası konularında uzlaşmaya varılmıştı.

Uzlaşma sonrasında taraflar anlaşmaya riayet edilmediği gerekçesiyle birbirlerine suçlamalar yöneltmişti. Ayrılıkçılar Donetsk bölgesindeki mevkilerine Ukrayna ordusu tarafından ateş açıldığını ileri sürmüş, Kiev bu iddiaları yalanlamıştı. Kiev'den yapılan açıklamada hükümet birliklerinin “provokasyonlara” tepki verdiği belirtilmiş, son 24 saat içinde 50 askerin yaralandığı kaydedilmişti. Ayrıca stratejik öneme sahip Mariupol kentinde de ayrılıkçıların askeri güçlerini takviye ettiği ileri sürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MinskUkraynaRusLuhanskDevlet Başkanı Petro PoroşenkoEduard BasurinOrdusuBelarusDonetskKievMariupolWelle Türkçe Reuters DPA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24