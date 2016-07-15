Ukrayna'da doktor, Türkiye'de zımparacı!

Savaş sebebiyle Ukrayna'dan kaçarak ailesiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen genç doktor, oturma izni alamadığı ve denklik sorununu halledemediği için bir mobilya fabrikasında zımparacı olarak çalışıyor.

Posta’nın haberine göre, yaklaşık 6 ay önce ailesiyle birlikte İnegöl’e göç eden 26 yaşındaki Doktor Vatan İzatov, İnegöl’e geldiği günden beri oturma izni almaya çalışıyor. Oturma izni almadan üniversite denklik başvurusunda bulunamadığını ifade eden İzatov, denklik alamadığı içinde Türkiye’de doktorluk yapamadığını söyledi. Asıl mesleği olan hekimliği çok sevdiğini belirten Vatan İzatov, insanları iyileştirmenin kendisine mutluluk verdiğini ifade ederek, “Ukrayna Kiev’de Tıp Fakültesi’ni bitirdim. 6 sene okudum, sonra genel cerrahi bölümünde 2 yıl staj yaptım. Savaş sebebiyle anne ve babamla İnegöl’e taşındık. Oturma iznimiz olmadığı için daha denklik kazanamadım. Evrakları vereli 5 ay oldu, hala bir dönüş olmadı. Sorduğumda evraklarımın Ankara’da olduğunu ve ne zaman dönüş olacağının belli olmadığını söylüyorlar. Doktorluk yapmak istiyorum. Doktor olarak çalışamadığım için başka bir işte çalışmak zorundayım. Kasım ayında Ukrayna’ya giderek uzmanlık sınavına gireceğim. Genel cerrah olarak görev almak istiyorum” dedi.

“Evde oturmaktansa…”

Türkiye şartlarında bir doktorun aldığı maaşın beşte biri ücretle mobilya fabrikasında çalıştığını ifade eden İzatov, “Evde oturmaktansa burada çalışmak daha iyi. Tabii doktor olarak çalıştığımda daha iyi olacak. Çünkü sevdiğim bir mesleğim var. İnsanları iyileştirmek güzel bir şey. Ama henüz böyle bir fırsatım olmadı. Oturma iznini almadan da denkliğe başvuramıyoruz. Yetkililerin bana yardımcı olmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.