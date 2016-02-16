Ukrayna'da cumhurbaşkanı başbakanın istifasını istedi



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun reform politikalarında yetersiz kaldığı gerekçesiyle Başbakan Arseniy Yatsenyuk'un istifasını talep ettiğini söyledi.

Tsegolko, "Hükümete güvenin yeniden sağlanabilmesi için, Cumhurbaşkanı Başbakanın görevi bırakmasını istedi" dedi.

Gözlemciler, Ukrayna'da 2014 yılının sonundan bu yana iş başında bulunan Arseniy Yatsenyuk başbakanlığındaki koalisyon hükümetindeki derin görüş ayrılıklarına işaret ediyor. Yatsenyuk karşıtları, başbakanın yolsuzluğa da bulaştığını ileri sürüyor.

Başbakan Arseniy Yatsenyuk, istifa çağrısıyla ilgili ilk tepkisinde görevden ayrılmayacağını duyurdu.

Ukrayna'nın doğusunda durum

Ukrayna hükümet birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler Donbass'ta çarpışıyor. Bölgede 2014 yılı nisan ayından bu yana 9 bini aşkın kişi öldü. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracılığında 2015 şubat ayında Minsk'te ilan edilen barış planı, ateşkes ve siyasi adımlar atılmasını öngörüyor. Ancak anlaşmada yer alan 13 maddeden hiçbiri şimdiye kadar tam olarak yerine getirilebilmiş değil. Gözlemciler, savaşın ‘dondurulmuş bir çatışma'ya dönüşmesinden endişe duyuyor. Batı, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna politikası nedeniyle yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.