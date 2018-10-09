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Dünya

Ukrayna'da cephanelik patladı, binlerce kişi tahliye ediliyor

Deniz Berktay / Kiev, 9 Ekim (DHA) - Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeydoğusundaki Çernigov ilinin İçnya ilçesindeki büyük bir cephaneliğin patlaması sonucunda, bölgeden onbinden fazla kişi tahliye edilirken, bölge çevresindeki karayolu ve demiryolu ulaşı

09 Ekim 2018 11:59

Deniz Berktay / Kiev, 9 Ekim (DHA) - Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeydoğusundaki Çernigov ilinin İçnya ilçesindeki büyük bir cephaneliğin patlaması sonucunda, bölgeden onbinden fazla kişi tahliye edilirken, bölge çevresindeki karayolu ve demiryolu ulaşımı durduruldu.
Çernigov ilinin İçnya ilçesinde 682 hektar alan üzerinde kurulu olan 6 numaralı cephanelikte, gece saat 3.40’da patlama oldu. Patlamanın ardından cephaneliğin 20 kilometre çevresindeki hava sahası uçuşlara kapatılırken, bölgedeki kara ve demiryolu hatlarında ulaşım da durduruldu.
Patlamanın hemen ardından, bölgede yaşayan 10 binden fazla insan, tahliye edildi. Ukrayna Başbakanı Volodimir Grosysman’ın ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın bölgeye giderek incelemeler yaptıkları bildiriliyor.

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