Ukrayna'da çatışmalar yeniden şiddetlendi

Bir süre önce Mariupol'dan çıkarılan ayrılıkçı militanlar bugün başta belediye ve polis merkezi olmak üzere bir dizi kamu binasına baskın düzenledi.

Şehirde bulunan gazeteci Tetyana Ignaçenko, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, polis merkezinin ayrılıkçılar tarafından kuşatıldığını söyledi.

Karadeniz kıyısındaki Mariupol, Kiev'e bağlı güçlerin ayrılıkçılarla çatıştığı bölgelerin başında geliyor. Mariupol'de geçen ay ayrılıkçıların kontrolü ele geçirdiği ileri sürülmüş, bölgede bulunan bir askeri birliğe saldırı düzenleyen ayrılıkçılardan 3'ü ölü ele geçirilmişti.

Devlet Başkan Vekili Aleksandr Turçinov, 20 Nisan'da belediye binasının ayrılıkçıların işgalinden kurtarıldığını açıklamıştı.

Kiev'e bağlı güçler, zırhlı araçlar ve ağır silahlarla yarım milyon nüfuslu Mariupol'e yerleşmiş durumda.