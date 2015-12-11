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Dünya

Ukrayna’da bir milletvekili, Başbakanı kucaklayarak kürsüden indirmeye çalıştı

Başbakan Yatsenyuk: Ben bu göreve geldiğimde hakkımda ne olacağını biliyordum

11 Aralık 2015 17:20

Ukrayna Parlamentosu, hükümetin yıllık icraatlarını değerlenmek için toplandığı sırada Oleg Barna isimli milletvekili, Başbakan Arseniy Yatsenyuk’u kucaklayarak kürsüden indirmeye çalıştı.

Milliyet’in haberine göre Başbakan Yatsenyuk'un konuşması sırasında, Petro Poroşenko Bloku'ndan milletvekili Oleg Barna, kürsüye gelerek Yatsenyuk'a bir demet gül verdi. Barna,  daha sonra Yatsenyuk'u kucaklayarak, kürsüden indirmeye çalıştı. Bu sırada  Yatsenyuk'un üyesi olduğu Halk Cephesi'nden milletvekilleri kürsüye gelerek,  Barna'yı darp etmeye başladı. 

Parlamento Başkanı Vladimir Groysman'ın müdahalesiyle milletvekilleri  dağıldı. 

Başbakan Yatsenyuk, milletvekillerine hitaben, Ukrayna'da 20 yıldır  kimsenin atmadığı adımları atmak için çok büyük sorumluluk aldığını belirterek,  "Ben bu göreve geldiğimde hakkımda ne olacağını biliyordum. Politik çıkarlar için  değil reformları gerçekleştirmek ve ülkemizin çıkarı için bu göreve geldim" dedi.  

Anayasa'nın hükümlerine göre, istenirse aleyhinde parlamentoda oylama  yapılabileceğini vurgulayan Yatsenyuk, "Oylama yapın. Parlamentonun kararını  kabul edeceğim. İstifaya hazırım"  ifadelerini kullandı. 

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