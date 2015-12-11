Ukrayna’da bir milletvekili, Başbakanı kucaklayarak kürsüden indirmeye çalıştı

Ukrayna Parlamentosu, hükümetin yıllık icraatlarını değerlenmek için toplandığı sırada Oleg Barna isimli milletvekili, Başbakan Arseniy Yatsenyuk’u kucaklayarak kürsüden indirmeye çalıştı.

Milliyet’in haberine göre Başbakan Yatsenyuk'un konuşması sırasında, Petro Poroşenko Bloku'ndan milletvekili Oleg Barna, kürsüye gelerek Yatsenyuk'a bir demet gül verdi. Barna, daha sonra Yatsenyuk'u kucaklayarak, kürsüden indirmeye çalıştı. Bu sırada Yatsenyuk'un üyesi olduğu Halk Cephesi'nden milletvekilleri kürsüye gelerek, Barna'yı darp etmeye başladı.

Parlamento Başkanı Vladimir Groysman'ın müdahalesiyle milletvekilleri dağıldı.

Başbakan Yatsenyuk, milletvekillerine hitaben, Ukrayna'da 20 yıldır kimsenin atmadığı adımları atmak için çok büyük sorumluluk aldığını belirterek, "Ben bu göreve geldiğimde hakkımda ne olacağını biliyordum. Politik çıkarlar için değil reformları gerçekleştirmek ve ülkemizin çıkarı için bu göreve geldim" dedi.

Anayasa'nın hükümlerine göre, istenirse aleyhinde parlamentoda oylama yapılabileceğini vurgulayan Yatsenyuk, "Oylama yapın. Parlamentonun kararını kabul edeceğim. İstifaya hazırım" ifadelerini kullandı.