Ukrayna'da ayrılıkçılardan roket bombardımanı; 9 ölü, 63 yaralı

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Kramatorsk ilçesi, Rusya yanlısı ayrılıkçıların roket saldırısına uğradı. Kameraların kayıt altına aldığı ilçe saldırısında, en az 8 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır olmak üzere 31'den fazla kişi de yaralandı. Kramatorsk'daki havaalanına yapılan bombardımanda ise 32 asker yaralandı.

CHA’da yer alan habere göre, Ukrayna’nın güneydoğusundaki Kramatorsk ilçesi, Rusya yanlısı ayrılıkçıların roket saldırısına uğradı. Rusya yanlısı ayrılıkçıların roket saldırısı vatandaşlar ve bir araç kamerası tarafından an be an kaydedildi. Toplam 32 roketin ilçeye düştüğü saldırıda, 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 31 kişiden 9'unun durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırı sonrası çekilen görüntülerde, toprak alana saplanan bazı roketlerin patlamadığı görülüyor. Sivillerin tehlikeye aldırış etmeden roket etrafında dolaşmaları ve fotoğraf çekmeleri ise dikkat çekti.



Öte yandan görgü tanıkları saldırı öncesi insansız hava araçlarının ilçe semalarında uçtuğunu söyledi. Saldırıda çok sayıda sivil vatandaş ve çocukların da etkilendiği kaydedildi. Donetsk Valiliği’nden yapılan açıklamada, Rusya yanlılarının Kramatorsk havaalanını da bombaladığı belirtildi. Havalimanı bombardımanında ise 32 askerin yaralandığı ifade edildi.