'Ukrayna'da ayrılıkçılara düzenlenen operasyonda en az 250 kişi öldürüldü'

Ukrayna ordusu, ayrılıkçıların bulunduğu doğu bölgesinde geniş çaplı operesyona başladı. Operasyonda en az 250 Rusya yanlısı ayrılıkçının öldüğü öne sürüldü. Ancak bu iddia ayrılıkçılar tarafından doğrulanmadı. Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ateşkesi uzatmama kararından sonra ordu birlikleri ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Union ajansının bildirdiğine göre, 25'inci Topçu Tugayı Slavyansk'ta ayrılıkçıların eğitim kampını bombaladı. Ukrayna haber sitelerinde, saldırıda 250 civarında Rusyayanlısı ayrılıkçının hayatını kaybettiği iddia edildi.

AA’nın haberine göre, Kramatorsk'taki çatışmalarda ise bir halk otobüsü iki ateş arasında kaldı. Olayda dört kişi öldü, beş kişi de yaralandı. Ayrılıkçıların Slavyansk'ta düzenlediği saldırıda sınır koruma personelini taşıyan zırhlı araç hedef alındı. Roketle vurulan araçtaki altı kişi yaralandı. 30 kişilik ayrılıkçı grup, Donetsk'in merkezindeki bölge polis karakolunu basmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Keskin nişancıların da kulanıldığı olayda, bir polis memuru hayatını kaybetti, ikisi de yaralandı. Çok sayıda ayrılıkçının da öldüğü belirtiliyor.

Ukrayna ordusunun havadan operasyon düzenlediği kentlerde dumanların yükseldiği, çok az sayıdaki vatandaşların da sığınıklara indiği belirtiliyor.

Devlet Başkanı Poroşenko, 20 Haziran'da ilan ettiği geçici ateşkesi, ayrılıkçıların ihlalleri nedeniyle uzatmayacağını açıklamış ve terörle mücadele operasyonlarına tekrar başlayacaklarını duyurmuştu.