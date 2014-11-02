Ukrayna'da ayrılıkçılar sandık başında



Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde, 'halk cumhuriyetleri' olarak adlandırılan Lugansk ve Donetsk kentlerinde bugün seçimler yapılıyor. Ukrayna'nın doğusunda yapılan seçimlerde, '100 milletvekili ve halk cumhuriyetinin başkanının' seçilmesi amaçlanıyor. Bölgede okullar ve kamu kuruluşlarına ait binalarda 400 seçim merkezi kuruldu.

Geçen aylarda yüz binlerce kişinin çatışmalardan kaçmış olması nedeniyle bölgedeki seçmen sayısı tam olarak bilinemiyor. Ancak Donetsk'te yaklaşık 3 milyon 200 bin, Lugansk'ta da yaklaşık bir milyon oy pusulası basıldığı belirtiliyor.

Bölge halkının oyunu kullanabilmesi için polis ve silahlı Rusya yanlısı güçlerin sıkı güvenlik önlemleri aldığı bildirildi. Ayrılıkçılar seçimlerle birlikte bağımsızlık iddialarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kiev tanımıyor

Kiev yönetimi, ayrılıkçıların seçim düzenlemesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yasadışı bir eylem olarak değerlendiriyor. Bölgenin kalıcı olarak Ukrayna'dan ayrılmasını önlemek isteyen Kiev, seçim sonuçlarını tanımayacağını ilan etti. Kiev yönetimi, kriz bölgelerinde 7 Aralık'ta yerel seçimlerin yapılmasını kararlaştırmıştı. Ancak ayrılıkçılar bu seçimi reddediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Almanya da ayrılıkçıların kontrolünde yapılan seçimlerin yasadışı olduğunu savunuyor. Ayrılıkçılara destek veren Rusya ise uluslararası tepkilere rağmen Donetsk ve Lugansk'ta seçimlerden çıkan sonucu tanıyacağını açıkladı.

Ukrayna'nın doğusunda nisan ayından beri meydana gelen şiddet olaylarında 4 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.