Ukrayna'da ayrılıkçılar ateşkes görüşmelerini reddetti

Ukrayna'nın doğusunda, hükümet birlikleri ile çatışan ayrılıkçıların lideri, askerlerinin ilerlemekte olduğunu söyleyerek ateşkes görüşmelerini istemediklerini bildirdi.

Rus haber ajansları, Donetsk'teki ayrılıkçı liderlerden Aleksander Zaharçenko'nun "Artık barış görüşmeleri için ısrarcı olmayacağız" dediğini duyurdu.

Zaharçenko'nun, halen hükümet kontrolünde olan bölgeleri kastederek "Donetsk ilinin sınırına kadar gideceğiz" dediği belirtiliyor.

Ayrılıkçılara Rus birliklerinin de yardım ettiği iddia ediliyor.

Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunmuştu.