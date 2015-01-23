Ukrayna'da şiddet kontrolden çıktı



Donetsk kentinde bir troleybüs durağı topçu ateşinde isabet aldı. Durakta bekleyen 13 sivil öldü. Fransız Haber Ajansı (AFP) son 24 saatte bölgede 42 kişinin öldüğünü duyurdu. Ölenler arasında Maryinska'da 9 yaşında bir kız da bulunuyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) verilerine göre dokuz aydır devam eden çatışmalarda 5 bini aşkın kişi öldü, 10 binden fazla kişi de yaralandı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadi Karassin bölgede şiddetin kontrolden çıktığını belirterek Temas Grubu'nun bir an önce toplanmasını istedi.

Steinmeier'den çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Rusya ve Ukrayna'ya dün Berlin'deki toplantıda üzerinde uzlaşmaya varılan noktalara uyulması çağrısında bulundu. Steinmeier, "Moskova ve Kiev barışçıl çözüm konusunda samimiyse, şiddet ve karşı şiddet döngüsünün sona ermesi için her türlü adımı atmalı" dedi.

Berlin'deki toplantıda ağır silahların çatışma hattından çekilmesi ve Minsk Anlaşması ile belirlenen güvenlik hattının oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı. AGİT gözetiminde bir araya gelen Temas Grubu'nun da bir an önce toplanması kararlaştırılmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle dün düzenlenen toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'in yanı sıra Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da hazır bulunmuştu.