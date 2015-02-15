Ukrayna'da ateşkes yürürlükte



Belarus'un başkenti Minsk'te perşembe günü uzlaşılan ateşkese rağmen cuma günü ve dün Ukrayna hükümet güçleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı.

İki taraf arasındaki gerilim özellikle Debalzeve çevresinde yoğunlaşmış, çatışmalarda birçok kişi yaşamını yitirmişti. Ayrılıkçılar bu bölgede binlerce Ukrayna askerinin çembere alındığını iddia ederken, Kiev yönetimi iddiaları yalanlamıştı. Ayrılıkçılar ateşkes kararına rağmen kimsenin çemberin dışına çıkmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Ateşkesin gece yarısında yürürlüğe girmesinin ardından tek tük silah sesleri duyulduğu, ancak ateşkes kararına büyük ölçüde uyulduğu kaydediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yaklaşık bin 800 ton yardım malzemesi taşıyan 14 yardım konvoyu gönderdiği bildirildi. İnsani yardım taşıyan 170'den fazla kamyonun sabah saatlerinde sınırı geçerek Ukrayna'ya girdiği belirtildi. Yardım malzemelerinin özellikle ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk'ta dağıtılacağı kaydediliyor.