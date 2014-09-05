T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da ateşkes sağlandı

Ukrayna'nın doğusunda aylardır süren kanlı çatışmaların ardından Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında ateşkes sağlandığı bildiriliyor.

05 Eylül 2014 19:54


Belarus'un başkenti Misnk'te yapılan Ukrayna Temas Grubu görüşmesinde, taraflar arasında ateşkes sağlandığını bildiriliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, barış planının imzalandığını kaydetti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT de görüşmelerin ardından, taraflar arasında ateşkes sağlandığını açıkladı. Ukrayna, Rusya, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Rusya yanlısı ayrılıkçıları temsil eden yetkililerin yer aldığı görüşmede, ateşkesin Orta Avrupa saatiyli 17:00'de başlamasının kararlaştırıldığı bildiriliyor.

Minsk'teki görüşmede taraflar arasında bir tutuklu takası üzerine de uzlaşma sağlandığı bildiriliyor. Ayrıca ateşkesin AGİT gözlemcileri tarafından denetlenmeye devam etmesi üzerine de görüş birliğine varıldı. AGİT gözlemcilerinin bölgede ateşkesi denetlemesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yedi maddelik barış planı içinde de yer alıyor. Donbas'ın statüsü hakkında ise daha sonraki görüşmelerde karar verileceği bildiriliyor.

Ukrayna'nın doğusunda hükümet birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında beş aydır süren çatışmalarda 2 bin 600'ün üstünde insan hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler de çatışmalar nedeniyle yarım milyon Ukraynalının evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UkraynaKievRusyaMisnkUkrayna Temas GrubuDevlet Başkanı Petro PoroşenkoGüvenlikTeşkilatı AGİTRusya Avrupa GüvenlikTeşkilatıOrta AvrupaAGİTRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinMilletlerUkraynalınınDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24