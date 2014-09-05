Ukrayna'da ateşkes sağlandı



Belarus'un başkenti Misnk'te yapılan Ukrayna Temas Grubu görüşmesinde, taraflar arasında ateşkes sağlandığını bildiriliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, barış planının imzalandığını kaydetti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT de görüşmelerin ardından, taraflar arasında ateşkes sağlandığını açıkladı. Ukrayna, Rusya, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Rusya yanlısı ayrılıkçıları temsil eden yetkililerin yer aldığı görüşmede, ateşkesin Orta Avrupa saatiyli 17:00'de başlamasının kararlaştırıldığı bildiriliyor.

Minsk'teki görüşmede taraflar arasında bir tutuklu takası üzerine de uzlaşma sağlandığı bildiriliyor. Ayrıca ateşkesin AGİT gözlemcileri tarafından denetlenmeye devam etmesi üzerine de görüş birliğine varıldı. AGİT gözlemcilerinin bölgede ateşkesi denetlemesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yedi maddelik barış planı içinde de yer alıyor. Donbas'ın statüsü hakkında ise daha sonraki görüşmelerde karar verileceği bildiriliyor.

Ukrayna'nın doğusunda hükümet birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında beş aydır süren çatışmalarda 2 bin 600'ün üstünde insan hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler de çatışmalar nedeniyle yarım milyon Ukraynalının evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.