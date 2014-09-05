T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna'da ateşkes ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, varılan ateşkes çerçevesinde, Rusya'nın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını beklediğini söyledi

05 Eylül 2014 21:13

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, bugün saat 18.00'den geçerli olmak üzere ateşkes ilan etti. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko önce Twitter hesabından Minsk'te yapılan Üçlü Temas Grubu görüşmelerinde ateşkes için ön protokol imzalandığı bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, daha önce açıkladığı barış planının hayata geçirilebilmesi ve Üçlü Temas Grubu'nca imzalanan protokolden yola çıkarak çıktığını vurğulayan Poroşenko, "Ukrayna Genel Kurmay Başkanına, bugün saat 18.00 itibarıyla ateşkes ilan edilmesi emrini veriyorum" ifadelerini kullandı.

Brüksel ve Minsk'teki görüşmelerinin, Donetsk ve Lugansk bölgesindeki sorununun barışçıl yolla çözülmesi gerektiğini açıkça gösterdiğini kaydeden Poroşenko, tüm dünyanın barış için yaşaması için çaba gösterdiğini bildirdi.

 

Rus ayrılıkçılar ateşkese uyacağını açıkladı

 

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, AGİT'in işbirliğiyle, her iki tarafın da ateşkese riayet etmesi konusunda uluslararası kontrolün verimli bir şekilde yapılmasını sağlamakla görevlendiren Poroşenko, ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren uzlaşmaya açık bir şekilde riayet edileceğine inandığını belirtti.

Donetsk ve Lugansk'ta orduyla çatışan Rus yanlılarının liderleri, ateşkese uyacaklarını duyurmuştu.

Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözümüne ilişkin oluşturulan "Ukrayna-Rusya-AGİT" üçlü temas grubu temsilcileri bugün Minsk’te toplanmış, görüşmelerde, saat 18.00 itibarıyla ateşkes ilan edilmesi konusunda uzlaşma kararı alınmıştı.

Temas grubu toplantısına, Ukrayna adına eski Devlet Başkanı Leonid Kuçma, Rusya’dan Minsk Büyükelçisi Mihail Zurabov ve AGİT temsilcisinin yanı sıra Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılar tarafından ilan edilen sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti liderleri Andrey Purgin ve Aleksey Karyakin de katılmıştı.

 

Rusya karardan memnun

 

Rusya, Kiev yönetimi ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında ateşkes için ön protokol imzalanmasını memnuniyetle karşıladı. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kremlin, Minsk'te yapılan Üçlü Temas Grubu görüşmelerinde ateşkes için ön protokol imzalanmasını memnuniyetle karşılıyor" ifadelerini kullandı.

 

'Rehineler yarın serbest bırakılabilir'

 

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, varılan ateşkes ve imzalan protokol çerçevesinde Rusya'nın elindeki rehineleri çok yakın bir gelecekte, büyük olasılıkla da yarın serbest bırakılmasını beklediğini söyledi.

ETİKETLER

natorusyaukraynapetro poroşenkoateşkesputin

İlgili Haberler

NATO'dan Rusya'ya karşı acil müdahale gücü

Galler'in Newport şehrinde yapılan NATO Zirvesi'nden Ukrayna krizi konusunda Rusya'ya karşı 'acil müdahale gücü' oluşturma kararı çıktı

Ukrayna'da ateşkes sağlandı

Ukrayna'nın doğusunda aylardır süren kanlı çatışmaların ardından Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında ateşkes sağlandığı bildiriliyor.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24