Ukrayna'da 200 ayrılıkçı öldürüldü

Ukrayna'nın doğusunda dün gece ayrılıkçılarla ordu birlikleri arasındaki çatışmalarda 200 ayrılıkçının öldürüldüğü açıklandı.



Ukrayna Terörle Mücadele Merkezi yetkilileri, Donetsk havaalanında meydana gelen silahlı çatışmalarda 200'e yakın "teröristin" öldürüldüğünü belirtti. Çatışmalarda ayrılıkçılara ait 4 tank, 3 askeri araç ve 2 havan topunun da imha edildiği kaydedildi.

Devlet Başkanı Petro Poroşenko, son dönemde ülkenin doğusunda gerginliğin tırmandığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Poroşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile ordu arasında 5 Eylül'de ateşkes için imzalanan Minsk protokolünün uygulamasında önemli sapmalar görüldüğünü ve bunun bölgedeki gerginliği tırmandırdığını söyledi.

Poroşenko, Rusya'nın son olarak gönderdiği insani yardımın Ukrayna sınır ve gümrük kontrolünden geçmediğini, ayrıca bunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon sağlanmadan gönderildiğini kaydederek, durumun uluslararası hukuk normlarının ihlali olduğunu vurguladı.

Bu arada, Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu, Rusya'dan Luhansk'ın Krasniy Luç kasabasına doğru ilerleyen 32 tank, 16 havan topu taşıyan araç ve 30 kamyonluk Rus askeri birliği görüldüğünü açıkladı. Kurul, bölgedeki durumun giderek ciddileştiğini bildirdi.

Ukrayna makamları, Rusya yanlısı ayrılıkçıların son 24 saatte 49 kez ateşkes ihlali yaptığını ve bunun sonucunda çıkan çatışmalarda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 16 askerin yaralandığını açıklamıştı.