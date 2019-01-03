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Dünya

Ukrayna'da 2 Türk kız öğrenci evlerinde ölü bulundu (2)

FAHRİ KONSLOS BELIY: “ÖLENLER TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİYDİ” Türkiye’nin Harkov Fahri Konsolosu Vladimir Belıy, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının, Harkov'da Valentinovskay

03 Ocak 2019 20:26

FAHRİ KONSLOS BELIY: “ÖLENLER TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİYDİ”
Türkiye’nin Harkov Fahri Konsolosu Vladimir Belıy, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının, Harkov\'da Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan bir apartman dairesinde ölü bulundukları bilgisini verdi.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI: “GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATTIK”
Harkov Emniyet Müdür Yardımcısı Sergey Çij, yaptığı açıklamada, bugün sabah Harkov\'da kiralık bir dairede iki kız üniversite öğrencisinin cansız bedenlerini bulmaları sonrası, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattıklarını söyledi.

 

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