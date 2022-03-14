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Ukrayna’ya giden Ağırel: Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öz'ün ellerini demir parmaklıklara dayayarak aradılar, hatta biri silahını çekti

Görsel temisilidir

14 Mart 2022 10:06

Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’ya giden Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Çernivtsi tren istasyonu yanındaki otelde kalırken istasyonu çekmek istediklerini, ancak bu esnada Ukraynalı milislerin gelerek Habertürk'ten Çetiner Çetin'i ve kameraman Hakan Öz'ü ellerini demir parmaklıklara dayayarak yaptıkları aramada kameradaki görüntüleri sildiklerini aktardı. “Hatta bir milis silahını da çekti” diyen Ağırel, “Ben cep telefonu ile çekim yapıyordum bunu görünce benim telefonumu da alıp her şeyi sildiler” dedi.

Ukrayna’daki izlenimlerini aktardığı bugünkü yazısında Ağırel, “Ukrayna istihbaratından iki kişi gelerek görüntüleri izledi. Bölgenin stratejik olduğunu Rus ajanlarının her kılığa girerek sabotajlarından şüphelendikleri için çekim yapmamızı istemediler. Büyükelçilik müsteşarı geldi ve olaya müdahale etti. En azından gözaltına alınmaktan kurtardı” diye yazdı.

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