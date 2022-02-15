Ukrayna ve NATO, Rusya'nın 'bazı askerler üslerine dönüyor' açıklaması konusunda şüpheci: "Gördüğümüzde inanırız"

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Rusya, Ukrayna sınırının yakınlarından bazı askerlerini çekmeye başladığını açıklarken Kiev ve NATO açıklamaya şüpheci yaklaştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, kanıt görmek istediklerini belirterek, "Çekilme olduğunu görürsek gerilimin düşürüldüğüne inanırız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'nın açıklamasıyla ilgili olarak, "Bu iyimser olmak için bir neden veriyor, ancak henüz sahada gerilimin düştüğüne dair bir işaret görmedik" dedi.

Ukrayna sınırı yakınlarındaki askerlerin sayısında azalma olmadığını belirten Stoltenberg, bölgeyi izlemeye devam edeceklerini söyledi.

"Rusya'nın Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş bir savaş gücü topladığını" söyleyen Stoltenberg, "Bir saldırı için her şey hazır, ancak Rusya'nın hala geri adım atacak zamanı var. Savaşa hazırlanmayı bırakıp barışçıl çözüm için hazırlanmaya başlayabilirler" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü bugün, "Güney ve batı ordu bölgelerinin üniteleri görevlerini tamamladıkları için demiryolu ve karayolu ile dönüş hazırlıklarına başladılar ve bugün garnizonlarına dönmeye başlayacaklar" açıklamasında bulundu.