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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna ve ayrılıkçılar arasında tutuklu değiş tokuşu

Ukrayna yönetimi ile ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında tutuklu değiş tokuşu yapıldı.

27 Aralık 2014 13:14


Donetsk kentinde gerçekleşen değiş tokuş sırasında aralarında 156 Ukrayna askerinin de bulunduğu yaklaşık 370 tutuklu serbest bırakıldı.

Ukrayna'da çatışmalara çözüm getirmek için oluşturulan üçlü temas grubu Belarus’un başkenti Minsk’te çarşamba günü görüşmelere başlamıştı. Görüşmelerin cuma günkü ayağı herhangi bir gerekçe açıklanmaksızın iptal edilmiş, ancak tarafların tutsakların değişimi konusunda uzlaşma sağladıkları belirtilmişti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) temsilcilerinin de hazır bulunduğu değiş tokuş önce onarlı gruplar halinde gerçekleştirildi, ardından tutsaklar karşılıklı olarak sıraya dizildi.

28 yaşındaki Ukrayna askeri Artyom Syurik "Eve döneceğim, ebeveynlerimi ve eşimi göreceğim için çok mutluyum, henüz serbest bırakıldığımı bilmiyorlar" şeklinde konuştu. 21 yaşındaki ayrılıkçı Denis Balbukov ise sadece eve gidip, güzel bir şeyler yiyip, akrabalarıyla sohbet etmek istediğini söyledi.

Kiev ve Batılı ülkeler Kremlin'i Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları aktif olarak desteklemekle ve onlara silah yardımında bulunmakla suçluyor. Ukrayna'nın doğusunda nisan ayından beri yaşanan çatışmalarda en az 4700 kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UkraynaRusyaBelarusMinskGüvenlikTeşkilatı(AGİT)Artyom SyurikDenis BalbukovBatılıKremlin UkraynaWelle Türkçe DW/AFP

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