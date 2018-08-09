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Dünya

Ukrayna üzerinden AB'ye kaçak girmeye çalışan altı Türk yakalandı 

Sonat Kerem / Kiev, 9 Ağustos (DHA) - Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) kaçak yolla girmek isteyen altı Türk vatandaşı yakalandı

09 Ağustos 2018 18:46

Sonat Kerem / Kiev, 9 Ağustos (DHA) - Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) kaçak yolla girmek isteyen altı Türk vatandaşı yakalandı. 
Polonya sınırına iki kilometre mesafade yakalanan Türk vatandaşlarının, yasa dışı yollardan AB\'ye girmeyi planladıkları belirtildi.
Kiev-Przemys seferini yapan trene binen 29 yaşındaki Türk vatandaşı, Polonya sınırında pasaport kontrolünün yapıldığı sırada trenin tuvaletine saklanarak AB’ye kaçak giriş yapmak istedi.
Polonyalı gümrük görevlileri, kontrol sırasında tren personelinin yardımıyla tuvaletin kilitli kapısını açarak, gizlenen kişiyi dışarı çıkardı.
Pasaportunda Schengen vizesi bulunmadığı ortaya çıkan Türk vatandaşı, ilk ifadesinde Varşova’daki kız arkadaşının yanına gitmek için bu yola başvurduğunu söyledi. Ancak daha sonra, asıl amacının İsveç’e gitmek olduğunu itiraf etti.
Polonya’ya alınmayan Türk vatandaşı Ukrayna’ya geri gönderildi.
Aynı operasyon kapsamında yedi Azerbaycan ve Bangladeş vatandaşının da gözaltına alındı.

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