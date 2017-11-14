Ukrayna-Türkiye hattında bir fuhuş çetesi daha çökertildi 

Sonat Kerem / Kiev, 14 Kasım (DHA) - Ukrayna’da genç kadınları fuhuş amacıyla Türkiye’ye gönderen bir çete daha ortaya çıkarıldı.

Ukrayna’nın Nikolayev kentinde, koreografi öğretmeni olarak çalışan 34 yaşında bir kişinin, genç Ukraynalı kadınları fuhuş amacıyla Türkiye’ye gönderdiği suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Nikolayev Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 20 ile 23 yaşlarında iki Ukraynalı kadının Odessa Havaalanı’ndan Türkiye’ye fuhuş amacıyla gönderilmesinin engellendiği ve yapılan operasyonla zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin fuhuş çetesinin elemanına yönelik operasyonunun başarılı geçtiği belirtilen açıklamada, “Bu kadınlar da, önceki kurbanlar gibi, Türkiye’ye gece kulüplerinde dans etmek için gittiklerini zannediyorlardı, çünkü çalışma izni ve koreografi dersi sertifikası almışlardı. İlk bakışta her şey legal görünüyor, ancak genç kızlar, henüz çalışmaya başlamadan, resmi işlemlerle ilgili Nikolayevli işverenlerine borçlu duruma düşüyorlar” denildi.

Türkiye’ye gece kulüplerinde dans edecekleri söylenerek götürülen Ukraynalı genç kadınlara gecede 350-400 dolar vadedildiğini, ancak yalnızca 40 dolar verildiğini belirten Ukraynalı emniyet yetkilileri, “Bazı durumlarda kızlara dans etmek için uygun olmadıkları söylenerek, yalnızca konsomatrislik karşılığında 10 dolar verildiği oldu. Bu durumda kurbanlar para kazanmak bir yana, borçlarını ödemek için yıllarca çalışmak zorunda kaldılar. İnsan tacirleri ise Türk ortaklarından her kadın karşılığında 200 dolar aldılar” şeklinde bilgi verildi.

Türkiye’ye fuhuş amacıyla gönderilen kadınların gelir seviyesi düşük kişiler arasından seçildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan kişinin beş ila 12 yıl arasında hapsi istendiği kaydedildi.