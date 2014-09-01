Ukrayna Temas Grubu toplanıyor



Beyaz Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, toplantıya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) temsilcilerinin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna yetkilileri katılacak.

Toplantıya Ukrayna'nın doğusunda Kiev'e bağlı güçlerle çatışan ayrılıkçıların temsilcilerinin de katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Beyaz Rusya Televizyonu, Temas Grubu'nun 31 Temmuz'da yaptığı toplantının görüntülerini yayınlamış, ayrılıkçı liderlerden Denis Puşilin'in de toplantıda hazır bulunduğu dikkat çekmişti.

Alman Basın Ajansı (dpa), toplantıya ilk kez ayrılıkçıların temsilcilerinin de katılacağını bildirdi.

Ukrayna krizine çözüm arayacak bir uluslararası temas grubu kurulması önerisi AGİT Parlamenterler Meclisi’nin haziran ayı sonunda yaptığı toplantıda kabul edilmişti.