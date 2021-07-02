Ukrayna, adı Sovyet döneminde verilen şehrin ismini New York olarak değiştirdi

Ukrayna, Sovyet yönetiminde Novgorodske adı verilen şehrin ismini New York olarak değiştirdi.

DW'nin haberine göre, Ukrayna parlamentosu, Sovyet geçmişinden uzaklaşmak amacıyla Ukrayna kasabasının adını New York olarak değiştirme kararı aldı. 300'den fazla milletvekili, Doğu Donetsk bölgesindeki Novgorodske kasabasının adının değiştirilmesi kararını destekledi.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yakın bağlarımızı kutlamak için başka bir neden. Yeni/eski adınızın büyük hayranlarıyız!" dedi.

1892'de Büyük Katerina Dönemi'nde Rusya'ya gelen Alman yerleşimciler ve Mennonite Kilisesi üyeleri tarafından kurulan kasabaya, kurucularından birinin eşinin Amerikan kökenli olması sebebiyle Big Apple adı verilmişti. Ancak, 1951'de Sovyet yetkilileri ideolojik nedenlerle kasabanın adını Novgorodske olarak değiştirdi.