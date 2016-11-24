Ukrayna siyasetinde yaş ve cinsiyet tartışması başlatan kadın

Ukrayna'da 24 yaşındaki Anastasia Deyeva, ülkede gündemin en önemli tartışma konularından birisi haline gelmiş durumda.

Deyeva, 10 gün önce İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak atandı. Ukrayna tarihinde üst düzey bir makama atanan en genç kadın olan Deyeva hakkında bazı Ukraynalıların fikirleri çok da olumlu değil.

Sosyal medyada çok sayıda kişi Anastasia Deyeva'nın ülkedeki güvenliğin tesis edilmesi için kritik olarak gördüğü görevi üstlenecek niteliklere sahip olmadığını savundu.

Facebook'ta yer alan bir yorumda "Bir kadının danışmanlık görevine getirilmesinin hiçbir yanlış tarafı yok. Hele de bu kadın genç ve güzelse! Ama bu genç kişinin hiçbir deneyimi yoksa atama kararı da çok yanlıştır!" deniyor.

Anastasia Deyeva hakkındaki tartışmalar devam ederken bu kez 23 yaşındaki Anna Kalynçuk, hükümetin yolsuzlukla mücadele programının başına getirildi.

Kalynçuk, hukuk fakültesi mezunu olduktan snra hükümetin yolsuzlukla mücadele biriminde çalışmaya başlamış.

Anastasia Deyeva kendisine yöneltilen "tecrübesiz" eleştirilerine ise karşı çıkıyor.

Pravda gazetesine bir röportaj veren Deyeva, İçişleri Bakanlığı yardımcısı olabilmek için gerekli tüm özelliklere sahip olduğunu ifade ediyor.

Atanmadan önce bir milletvekilinin yardımcılığı görevini yürüten Deyeva, daha önce ise İsveçli bir enerji firmasında çalışmış. 2015 yılındaysa İçişleri Bakanlığı bünyesinde işe başlamış.

Kendisine yöneltilen 'tecrübesiz, çok genç' eleştirileri için "Elbette bir anda gündem haline geleceğimi biliyordum. Eleştiriler, önyargılı yorumlar kaçınılmaz. Ama bu kadar da alçak saldırıları tahmin etmiyordum" diyor.

İçişleri Bakanı Arsen Avakov ise Anastasia Deyeva'yı sonuna kadar desteklediğini söylüyor.

Avakov, Facebook üzerinden paylaştığı mesajında, "İnsanlar sadece genç olduğu için karşı çıkıyorlar. Gelen eleştiriler artık miyadını doldurmuş önyargıların bir yansımasından ibaret. Sovyetler Birliği döneminde bu işi ancak bir canavar götürebilirdi. Ama biz genç bir kadını işe aldık. Benim bakanlığımda işler farklı yürüyor" dedi.