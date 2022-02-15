Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: 15 Şubat, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek

Rusya'nın Ukrayna sınırına yığılan bazı askerlerin üslerine geri dönmeye başladığını duyurmasının Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerinin tatbikatlarının sonlamasıyla geri döndüğünü duyurduktan sonra şunları yazdı:

“15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek. Tek bir kurşun atılmadan, rezil ve yok edilmiş olarak.”

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağı, Batı'da Ukrayna'nın işgal edileceğine dair endişelere neden olmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Güney ve batı ordu bölgelerinin üniteleri görevlerini tamamladıkları için demiryolu ve karayolu ile dönüş hazırlıklarına başladılar ve bugün garnizonlarına dönmeye başlayacaklar" dedi.

Ukrayna sınırı yakınlarına 100 binden fazla asker konuşlandıran Rusya, bir işgal hazırlığında olduğu iddialarını defalarca reddetmişti.