Ukrayna: Sınırda artan gerilimle ilgili Putin'le görüşme talepleri sonuçsuz kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski'nin sınırda yükselen gerilimle ilgili mevkidaşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme talebi olduğu ancak yanıt alamadıkları belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayne ve Rusya arasında Donbas bölgesinde gerilim artarken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin sözcüsü Iuliia Mendel, gerilimle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek istediklerini ancak çabaların sonuçsuz kaldığını söyledi. Mendel, Zelenski'nin bölgedeki gerilimi görüşmek için Fransa'ya gideceğini ekledi.

Mendel Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırına 40 bin, Kırım'a ise 40 binden fazla asker gönderdiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bugün yaptığı açıklamada, "son günler içinde" Ukrayna'dan herhangi bir görüşme talebi almadıklarını söylemişti.

Geçen haftalarda Ukrayna ile ayrılıkçı gruplar arasında ülkenin doğusundaki çatışmalar bir kez daha şiddetlendi. Rusya, Ukrayna sınırına çatışmaların başladığı 2014 yılından bu yana en büyük asker yığınağını yaptı.

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