Kremlin: Ukrayna ile bir savaşa doğru gitmiyoruz

T24 Dış Haberler

Rusya, Ukrayna sınırına yaptığı askeri varlığını artırmaya devam ederken Kremlin, "Ukrayna ile bir savaşa doğru gitmediklerini" söyledi.

Rus basınına bir söyleşi veren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Tabii ki kimse savaşa doğru yönelmeyi planlamıyor; zaten kimse böyle bir savaşın olasılığını da kabul etmiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Sözcüsü, "Kimse Ukrayna'da bir iç savaşın olasılığını da kabul etmiyor" diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın bölgedeki çatışmaların bir parçası olmadığını vurgulayarak, bir kez daha bölgede yaşayan ve Rusça konuşan insanların kaderine karşı "umursamaz" davranamayacaklarını söyledi.

Sözcü, "Rusya bu çatışmaları sönümlendirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunu yorulmadan anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Geçen haftalarda Ukrayna ile ayrılıkçı gruplar arasında ülkenin doğusundaki çatışmalar bir kez daha şiddetlendi. Rusya, Ukrayna sınırına çatışmaların başladığı 2014 yılından bu yana en büyük asker yığınağını yaptı.