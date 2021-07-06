Ukrayna Savunma Bakanı, bağımsızlık günü töreninde kadın askerler için tepki çeken topuklu ayakkabı kararını savundu

Ukrayna Savunma Bakanı, bağımsızlık günü hazırlıklarında tepki çeken kadın askerlerin topuklu ayakkabıyla yürütülmesi kararını savundu.

CNN’de yer alan habere göre, Ukrayna’da gelecek ay Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kazandığı bağımsızlığın 30 yılını kutlanacak.

Askerler, 24 Ağustos’ta gerçekleşecek kutlama töreni için hazırlıklara başladı. Askerlere günde iki kez adım çalışması yaptırıldığı belirtilildi.

Hazırlık çalışmalarında kadın askerlerin topuklu ayakkabılarla yürümesi parlamentoda tepki çekti. Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı Elena Kondratyuk, partilerarası “Eşit Olanaklar” isimli gruba katılarak Savunma Bakanı Andrei Taran’dan kararı yeniden değerledirmesini istedi.

Eleştiriler üzerine Savunma Bakanı, Facebook hesabında başka ülkelerin ordularının kadın askerlerinin topuklu ayakkabıyla yürüdüğü fotoğraflar paylaştı. Öte yandan kararı eleştirenler bazı ülkelerde topuklu ayakkabının üniformalarda bir parça olduğunu ancak tören yürüyüşlerinde giyilmediğini vurguladı.