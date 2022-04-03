Aleksandar Miladinovic - BBC News Sırbistan

Sırbistan, bir yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınarken bir yandan Moskova'ya yaptırım uygulamayı reddeden, Avrupa Birliği (AB) üyeliği bekleyen tek ülke.

Ayrıca Belgrad, binlerce kişinin Putin'in Rusya'nın komşusuna karşı saldırgan tavrını destekleyen yürüyüşler düzenlediği; aynı zamanda da savaş karşıtı ve Ukrayna'yı destekleyen protestoların yapıldığı tek Avrupa başkenti.

Sırbistan 2007 yılında tarafsız ülke olduğunu ilan etti. Bir yandan AB'ye üye olmayı isterken Rusya'yla ve NATO'yla askeri tatbikatlar düzenledi.

Rus gazına bağımlı olan Sırbistan'nın Moskova'yla sıkı ilişkileri var. Ancak aynı zamanda iki ülkenin tarihsel bir yakınlığı da bulunuyor. Örneğin 2008 yılında Moskova, Sırbistan'dan ayrılan Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığını açıkladı. Ancak Ukrayna da bunu tanımıyor.

Sırp yetkililer uluslararası hukuk ve adaleti temel aldıklarını bildirseler de görünen o ki ekonomik, politik ve duygusal faktörler de uyguladıkları siyaseti etkiliyor.

Peki Sırbistan'ın çıkarları neler?

Yaptırım da Rus yetkilerle temas da yok

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic göreve geldiği 2017'den bu yana şu an olduğu kadar yorulmadığını söylüyor.

İşgal başladıktan yalnızca üç gün sonra Sırbistan, "başka bir devlete yaptırım uygulamanın çıkarlarına uymadığı" gerekçesiyle Rusya'ya karşı önlem almayacağını açıkladı.

O zamandan beri Batı liderleriyle pek çok telefon görüşmesi gerçekleştirildi ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Belgrad'ı ziyaret etti.

Baerbock, Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşmesinin ardından, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın saldırganlığı net bir şekilde kınandı ve Sırbistan da bu karara katıldı" dedi.

Yine de basın toplantısında Rusya'ya yaptırım uygulama konusu sorulduğunda, Baerbock bu konunun ayrıntısına girmedi.