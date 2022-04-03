Yaygın görüş, hükümet yanlısı medyanın Sırp ordusunun Doğu'yla, NATO'yla olduğundan daha derin iletişiminin olduğu konusunda bir izlenim yarattığı yönünde.

Ancak Balkan Güvenlik Ağı'nın ordu yetkililerinden edinilen verilere dayandırdığı 2019'da yayımlanan rapora göre, Sırbistan ordusu yabancı ülkelerle 17 ortak askeri eğitim düzenledi. Bunlardan 13'ü NATO üyeleriyleydi.

Sırbistan'ın bütün askeri ittifaklara karşı resmi olarak tarafsızlığını ilan etmesinin üzerinden 14 yıl geçti.

Ukrayna'daki savaştaki resmi duruşunu açıklarken Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'ın diğer ülkelerle yaptığı tüm ortak askeri eğitimlere katılımını iptal ettiğini de ekledi.

Böyle bir karar ilk kez alınmıyor.

2020 yılında başkanlık seçimlerinin ardından Belarus'la Batı ülkeleri arasında kriz baş gösterdiğinde Sırbistan herhangi bir ortak ülkeyle altı ay boyunca askeri eğitim gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı.