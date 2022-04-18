Ukrayna savaşı: Rusya'nın Lviv'deki saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti, Mariupol'de direniş sürüyor

Rus medyasına göre Rusya ordusu, dün gece ve bu sabah Ukrayna'da toplam 315 hedefi vurdu. Ülkenin batısındaki Lviv kentindeki saldırılarda biri çocuk en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı TASS'a göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam dört silah ve askeri teçhizat deposunu imha ettiğini, depolaeda İskender balistik füzelerinin yanı sıra kısa menzilli balistik füzelar de bulunduğunu öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Ukrayna'da 16 askeri tesis imha edildi" dedi.

Ukrayna'nın batısı ve güneydoğusundaki Lviv ve Dnipro şehirlerinde yetkililer, Pazartesi sabahı çok sayıda patlama meydana geldiğini açıkladı.

Reuters haber ajansı muhabiri ise başkent Kiev'de patlamalar duyulduğunu duyurdu.

Lviv Valisi Maksim Kozitski, bu sabah şehirde düzenlenen saldırıda biri çocuk en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Kozitski, Rus birliklerinin Lviv'de askeri bir tesise ve araç lastiği tamir tesisine füze attığını belirtti.

Yetkililer, Lviv'de bir tren istasyonu yakınında da patlama yaşandığını ve geçici olarak trafiğin kapatıldığını aktardı.

Lviv'deki BBC muhabiri ise kaldığı otelin çatısından atılan füzelerin tepeden uçarak şehre düştüğünü izlediğini anlattı.

Lviv, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana en az hasar gören şehirlerden biriydi.

'Tüm ülke tetikte olmalı'

Suspilne adlı Ukrayna merkezli haber ajansına göre dün gece ve bu sabah düzenlenen saldırılarda ülkenin güneybatısındaki Dnipro kentinde iki kişi yaralandı.

Reuters muhabiri ise başkent Kiev'de Dinyeper nehri yakınlarında patlamalar duyulduğunu bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Danışmanı Yuri Sak, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bugün yaşananlar hem endişe verici hem de çok rahatsız edici. Lviv'de sivil altyapıya çok kuvvetli bir füze saldırısı düzenlendi" dedi.

Sak, Rusya'ya bilgi vermek istemedikleri için Lviv'deki hasar ile ilgili resmi bir açıklama yapılmayacağını söyledi:

"Rus birliklerinin büyük çoğunluğu Ukrayna'nın doğusuna yoğunlaşıyor olsa da bugün yaşananlar ülkenin tamamının hala tehlikede olduğunu gösteriyor. Tüm ülke tetikte olmalı."

'Mariupol henüz düşmedi'

Öte yandan kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'de ise Ukrayna birlikleri teslim olmayı reddediyor.

Amerikan haber kanalı ABC'ye konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rus ordusunun Ukrayna birliklerine teslim olmaları yönündeki talebini reddettiklerini söyledi.

Şmihal, Mairupol'un Rus güçlerine karşı sonuna kadar savunulacağını vurgulayarak, "Mariupol henüz düşmedi. Askeri birliklerimiz hala burada ve sonuna kadar mücadele edecek" dedi.

Mariupol Belediyesi yetkilileri, Rus askerlerin şehirde kalan sivillerin dışarı çıkması, sokaklar ve mahalleler arasında hareket etmesi için özel izin belgesi zorunluluğu başlattığını bildirdi. Yetkililer, bazı insanların telefonlarının da alınabileceğini ve zorla Rusya'ya gönderilebileceğinden endişelendiklerini de ekledi.

Öte yandan hükümet yetkilileri, ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde yaşayanların bir an önce şehri terk etmesi çağrısında bulundu, bunun şehirden güvenli şekilde ayrılmak için "son şansları" olabileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna halkına karşı "soykırımını" kendi gözleriyle görmesi için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ülkesine davet etti.