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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna Saakaşvili'yi sınır dışı etti

"Darbe planlamakla" suçlanan eski Gürcistan lideri Mihail Saakaşvili, vatandaşlığına geçip çıkarıldığı Ukrayna'dan sınır dışı edildi. Polonya'ya gönderilen Saakaşvili hakkında Gürcistan'da da yakalama kararı bulunuyor.

13 Şubat 2018 00:19

Ukrayna, "darbe planlamakla" suçladığı eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Ukrayna sınır koruma birimi tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin Eylül ayında Polonya'dan Ukrayna'ya yasa dışı bir biçimde giriş yaptığı ve bu yüzden bu ülkeye iade edilmesi gerektiği belirtildi.

Saakaşvili'nin partisi tarafından yapılan açıklamada ise, eski Gürcü liderin olaydan önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki bir restoranda "kimliksiz" üniformalı kişilerce gözaltına alındığı kaydedildi.

Saakaşvili'nin eski sözcüsü Mariana Pochtar da, AFP'ye yaptığı açıklamada "Elimizdeki bilgilere göre Saakaşvili şu anda Borispil Havalimanı'na götürülüyor" dedi. Pochtar, Saakaşvili'nin pazartesi akşamı bir uçakla Polonya'nın başkenti Varşova'ya gönderileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Şu anda vatansız

Saakaşvili, önceki dönemde yakın bir işbirliği içerisinde olduğu Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun istifa etmesi için düzenlenen protestolara öncülük etmişti. 2015 yılında Ukrayna vatandaşlığına geçen Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ancak 2016'da bu görevden istifa ederek Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurmuş ve muhalefete geçmişti.

Ocak ayında da Kiev mahkemesi Saakaşvili'yi "geceleri ev hapsi" cezasına çarptırmış ve eski cumhurbaşkanının başkenti yalnızca savcılık ya da mahkeme izni olduğu sürece terk edebileceğine hükmetmişti.

Memleketi Gürcistan'da "gücü kötüye kullanmakla" suçlanan Saakaşvili hakkında yakalama kararı bulunuyor. Temmuz 2017'de ABD'de ikamet ettiği sırada Poroşenko'nun imzaladığı kararnameyle vatandaşlıktan çıkarılan Saakaşvili, şu an hukuken "vatansız" konumunda.

AFP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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