-Ukrayna Rusya'dan indirim istiyor NOVO-OGAREVO (A.A) - 30.12.2011 - Ukrayna'nın, Rus Gazprom şirketinin Ukrayna doğalgaz iletim sistemine dahil olması durumunda Rusya'dan doğalgaz fiyatında yıllık 9 milyar dolar indirim yapmasını istediği bildirildi. Gazprom başkanı Aleksey Miller, Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna doğalgaz iletim sisteminin değerinin 20 milyar dolar olduğunu belirterek, Ukrayna'nın satın aldığı doğalgaz fiyatlarında yıllık 9 milyar dolar indirim talep ettiğini söyledi. Biçilen değerin çok yüksek olduğunu belirten Miller, bu miktar dışında sistemin yenilenmesi için de ayrıca 2 ila 8 milyar avro kaynağa gerek duyulacağını ifade etti. Miller, Ukraynalı meslektaşlarının doğalgaz fiyatlarında indirimi üzerinde yoğunlaştıklarını ve mevcut anlaşma gereği Ukrayna tarafından alınması gereken 40 milyar metreküp doğalgazda bu indirimin yıllık yaklaşık 9 milyar dolar olacağını vurguladı. Rusya ve Ukrayna arasında bugüne kadar yapılan doğalgaz görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Görüşmeler 15 Ocak 2012'de yeniden başlayacak.