Ukrayna: Rusya, ülkenin doğusundaki bazı köyleri ele geçirdi

T24 Dış Haberler

Kiev, Rusya'nın ülkenin doğusuna yaptığı saldırılarda birkaç tane Ukrayna köyünü ele geçirdiğini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin çarşamba günü Ukrayna ordusunu Harkov'un kuzeyindeki Velika Komuşuvka ve Zavodi'den ittiğini; Donetsk'teki Zariçnye ve Novotoşkivske'yi de ele geçirdiğini bildirdi.

Rusya bu ay, askerlerini Kiev'in çevresinden çıkartmış ve saldırısının 'ikinci safhası'nın ülkenin doğusundaki Donbas bölgesi ile ülkenin güneyine odaklanacağını açıklamıştı.

Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinin 'şartsız' olarak hayata geçirileceğini söyledi.

Donetsk'in Rus ayrılıkçılar kontrolünde olmayan bölümlerinin valisi Pavlo Kirilenko, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda Rus güçlerinin ''bilinçli olarak sivilleri hedef almaya ve kritik altyapıyı yok etmeye devam ettiğini'' ifade etti.