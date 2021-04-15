Ukrayna-Rusya sınırında gerilim Türkiye’yi nasıl etkiler?

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Ukrayna'nın doğusunda, merkezi hükümetle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar alevlendi.

Rusya'nın sınıra asker takviyesi yaptığı haberlerinin ardından ABD ve NATO'nun da devreye girmesiyle gerilimin bölgeye yayılma riski doğdu.

Türkiye bir yandan Batı'nın desteğini alan Ukrayna merkezi hükümetiyle savunma anlaşmaları yapıyor, diğer yandansa Moskova ve Washington arasındaki dengeyi korumaya çalışıyor.

Türkiye'nin Rusya'yı rahatsız eden bir hamlesi de Ukrayna'ya insansız hava aracı satması oldu.

Ukrayna-Rusya geriliminin olası sonuçlarını İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Güneş değerlendirdi.

Haber/Video: Berza Şimşek

Grafik: Mesut Ersöz