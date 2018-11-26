Ukrayna: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı, 2 askerimiz yaralandı

Ukrayna ordusu, iki savaş gemisine Rusya tarafından ateş açıldığını duyurdu. Rusya konuyla ilgilli yaptığı açıklamada, olayın Ukrayna'nın provokasyonu olduğunu iddia etti.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden gelen açıklamada Kerç boğazına doğru ilerleyen 3 savaş gemisinin Rusya tarafından zorla durdurulduğu belirtildi.



Ordu, gemilerin geçişinin engellenmesi için Rusya'nın kontrolündeki köprünün altına büyük bir kargo gemisi yerleştirdiğini açıkladı. Ayrıca gemilerin ikisine ateş açıldığı ve olayda 2 Ukrayna askerinin yaralandığı bildirildi.



Açıklamada Rus özel kuvvetlerinin Karadeniz’deki 3 gemiye el koyduğu belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Savaş Kabinesi'ni acil toplantıya çağırdı.

Rusya konuyla ilgilli yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın açıklamaları Rusya ve Türkiyeliderlerinin görüşmesine bir yanıt" ifadelerini kullanarak, olayın Ukrayna'nın provokasyonu olduğunu öne sürdü.