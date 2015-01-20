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Dünya

Ukrayna: Rusya ordusu saldırıya geçti

Ukrayna ordu sözcüsü Lysenko, Rus ordusuyla Ukrayna askerlerinin çatışmaya girdiğini duyurdu

20 Ocak 2015 23:31

Ukrayna ordu sözcüsü Andriy Lysenko ülkenin doğusunda Rus askerleriyle Ukrayna askerlerinin çatışmaya girdiklerini söyledi.

Lysenko, Ukrayna askerlerinin Ruslar tarafından saldırıya uğradığını belirterek çatışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti. Lysenko'nun verdiği bilgilere göre Rus askerlerinin ilerlemesi durduruldu ve durum Ukrayna ordusunun kontrolü altında. Düzenlediği özel basın toplantısında konuşan sözcü, çatışmaların Luhansk bölgesinde 29. ve 31. kontrol noktalarında yaşandığını, durumun ise "çok ciddi" olduğunu açıkladı.

Ukrayna dün yaptığı açıklamada Rusya'yı 800 askerini sınırdan geçirerek Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçılara destek vermekle suçlamıştı.

 

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