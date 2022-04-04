Ukrayna: Rusya'nın Sumi bölgesinde kontrol ettiği köy veya kasaba kalmadı

T24 Dış Haberler
Rusya ordusunun Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi bölgesinde artık hiçbir kasaba veya köyü kontrol etmediği açıklandı.
Sumi Valisi Dmitro Ziyvitski, Rus askerlerinin büyük oranda bölgeden çekildiğini; çekilmeyenleri de Ukrayna güçlerinin bölgeden dışarıya itmeye çalıştığını ifade etti.
Ulusal televizyonda açıklamalarda bulunan Ziyvitski, Ukrayna'nın Belarus sınırındaki bölgeden çekilen Rus askerlerin geride çok fazla ekipman bıraktığını bildirdi.
Rusya, Kiev'in yakınlarındaki Buça kasabasından çekildikten sonra sokaklarda sivillerin cesetleri ve toplu mezarlar bulunmuştu.