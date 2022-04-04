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Dünya

Ukrayna: Rusya'nın Sumi bölgesinde kontrol ettiği köy veya kasaba kalmadı

04 Nisan 2022 15:15

T24 Dış Haberler

Rusya ordusunun Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi bölgesinde artık hiçbir kasaba veya köyü kontrol etmediği açıklandı.

Sumi Valisi Dmitro Ziyvitski, Rus askerlerinin büyük oranda bölgeden çekildiğini; çekilmeyenleri de Ukrayna güçlerinin bölgeden dışarıya itmeye çalıştığını ifade etti.

Ulusal televizyonda açıklamalarda bulunan Ziyvitski, Ukrayna'nın Belarus sınırındaki bölgeden çekilen Rus askerlerin geride çok fazla ekipman bıraktığını bildirdi.

Rusya, Kiev'in yakınlarındaki Buça kasabasından çekildikten sonra sokaklarda sivillerin cesetleri ve toplu mezarlar bulunmuştu.

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