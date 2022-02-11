Ukrayna: Rusya'nın gelecek hafta yapacağı tatbikatlar Azak Denizi ve Karadeniz'e erişimimizi neredeyse tamamen kesiyor

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Rusya gelecek hafta yapacağı donanma tatbikatlarına hazırlanırken Kiev, Moskova'yı Ukrayna'nın denize erişimini neredeyse tamamen kesmekle suçladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya güçlerinin Azak Denizi'ne tamamen erişimlerini kestiğini, Karadeniz'e de erişimlerini neredeyse tamamen kaybettiklerini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Daha önce görülmemiş büyüklükte bir alanda manevralar yapılacak olması iki denizde de navigasyonu imkansız hale getiriyor" denildi.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği ise Rusya'nın bu tatbikatlarla Ukrayna'nın deniz yetki alanı egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki tatbikatlarını önümüzdeki hafta başlatacak. Moskova, tatbikatlarda atış yapılacağını belirterek kıyı uyarıları yayımladı. Rusya, aynı zamanda Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'ta Belarus güçleriyle ortak tatbikatlara başladı.

Rusya, tatbikatlar için İstanbul Boğazı'ndan altı savaş gemisi geçirdi.