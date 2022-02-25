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Dünya

Ukrayna, Rusya'nın altyapı saldırılarından korunmak için hackerlara çağrı yaptı

Hackerlar, kritik altyapıyı korumaya ve Rus ordusuna siber casusluk yapmaya çağrıldı

25 Şubat 2022 10:16

Ukrayna hükümeti, ülkedeki yeraltı hacker gruplarını kritik altyapıları korumak ve Rusya askerlerine karşı siber casusluk yürütmek üzere göreve çağırdı. 

Rusya, Ukrayna şehirlerini vurmaya devam ederken, hükümetten bir projeyle gönüllü hackerlar aranmaya başladı. 

Kiev'deki siber güvenlik şirketi kurucusu Yegor Aushev, Ukrayna Savunma Bakanlığı adına bir ilan açtığını söyledi. Aushev'in şirketi daha önce kritik altyapının korunması konusunda hükümetle çalışmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı konu hakkında açıklama yapmadı.

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