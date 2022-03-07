Ukrayna: Rusya, Kiev yakınlarındaki ekmek fabrikasını vurdu; 13 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birliklerinin başkent Kiev yakınlarında bulunan bir ekmek fabrikasına hava saldırısı düzenlediğini ve 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Makarov kentine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 Mart’ta Rusların Makarov kentine düzenlediği hava saldırısında top mermisi bölgedeki Makarovskiy Hlebozavod ekmek fabrikasına da isabet etmiştir. Devlet Acil Durumlar Servisinin kurtarma ekipleri, enkaz altından 5 kişiyi kurtardı ve 13 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Ön bilgilere göre, saldırı esnasında olay yerinde yaklaşık 30 kişi vardı." (AA)