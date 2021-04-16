Ukrayna: Rusya, Karadeniz'e erişimimizi kesiyor

T24 Dış Haberler

Ukrayna, Rusya'nın gemilerinin Karadeniz'e erişimini engellediğini ve taciz ettiğini ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın gelecek haftadan başlayarak ekim ayına kadar Karadeniz'in Kerç Boğazı'na doğru olan çeşitli bölümlerini "askeri tatbikatlar için" kapatacağını ifade etti.

Açıklamada, "Rusya'nın yaptığı uluslararası normların ve uluslararası hukukun başka bir ihlalidir. Ukrayna'nın egemen bir kıyı ülkesi olarak hakları ihlal edilmektedir" denildi.

Perşembe günü Ukrayna, Rus gemilerinin kendi gemilerinin önünü kesmeye başladığını ifade etmişti.