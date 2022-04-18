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Dünya

Ukrayna: Rusya, batıdaki Lviv kentini vurdu; biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

18 Nisan 2022 12:53

T24 Dış Haberler

Ukrayna, Rusya'nın ülkenin batısındaki Lviv kentini vurduğunu ve saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFP'nin haberine göre Lviv peş peşe yapılan atışlarla vuruldu. Lviv Bölge Valisi Maksim Kozitski, 4 Rus füzesinin askeri altyapıyı hedef aldığını ve bir araba lastiği merkezinin vurulduğunu belirtti.

Fransız haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, sivil yerleşim bölgesinden dumanların yükseldiğini belirtti.

Kozitski, "Şu anda 6 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını doğrulayabilirim. Hayatını kaybedenler arasında bir de çocuk var" dedi. Ölü sayısının daha sonra 7'ye yükseldiği bildirildi.

Saldırılar sonucunda yangınlar çıktığını belirten Kozitski, bu yangınların söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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