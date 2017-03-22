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Dünya

Ukrayna-Rusya arasında 'Eurovision' gerilimi

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı, Kiev'de düzenlenecek Eurovision yarışmasına Rusya temsilcisi Julia Samoilova'nın katılamayacağını duyurdu

22 Mart 2017 02:07

Rusya ve Ukrayna arasındaki siyasi gerginlik, şarkı yarışması Eurovision'a da yansıdı. Ukrayna, Eurovision'da Rusya'yı temsil edecek sanatçının ülkeye giriş yapamayacağını açıklarken, Rusya Devlet Başkan sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Eurovision kurallarında böyle bir engelleme yoktur" dedi.

Ukrayna, Rusya ile yaşanan siyasi gerilimden dolayı Rusya vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamıştı. Önümüzdeki aylarda Ukrayna’da gerçekleşecek Eurovision şarkı yarışmasında da bu krizin etkileri devam ediyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Hrycak, Kırım ziyaretinde, Eurovsion şarkı yarışmasında Rusya'yı temsil edecek sanatçının, ülkeye giriş yapamayacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkan sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, “Bizim seçtiğimiz bir adayımız var. Aday olarak seçtiğimiz Yuliya Samoilova’nın, Rusya'yı temsil edebileceğini bekliyoruz. Ayrıca, Eurovision kurallarında böyle bir engelleme yoktur" sözlerini aktardı.

Eurovision'da bir gelenek olarak ev sahipliği bir önceki senenin kazanan ülkesine veriliyor. 2016 yılının kazananı olan Ukrayna bu seneki yarışmaya ev sahipliği yapacak. Ukrayna adına yarışan ve geçtiğimiz senenin kazananı olan Jamala'nın şarkısı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetlerde yaşanan Kırım Tatarları sürgününü anlatmaktaydı.

 

Julia Samoilova, Mayıs ayında "Flame is Burning" adlı şarkıyla Rusya'yı Kiev'de temsil edecek.

Engelli olan şarkıcı Julia Samoilova, ülkesinde yayınlanan 'X Factor' ses yarışmasının finalisti olmuş ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nın açılış seromonisinde sahne almıştı.

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