Ukrayna, Rus şehrindeki petrol rafinerisini vurdukları iddialarını yalanladı

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Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentindeki bir petrol rafinerisini vurdukları iddiasını yalanladı.

Ukrayna televizyonuna konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, "Bir nedenden ötürü bizim yaptığımızı söylüyorlar ancak bu gerçekle örtüşmüyor" dedi.

Cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin danışmanlarından Oleksiy Arestoviç de, "Biz kendi topraklarımızda savunmaya yönelik askeri operasyonlar yapıyoruz. Rusya topraklarında olan her şey Rus liderlerin sorumluluğudur. Bu soruları onlara sorun" dedi.

Bazı Ukraynalı yorumcular, Rusya'nın askeri hamlelerini gerekçelendirmek veya müzakereleri sekteye uğratmak için kendi kendini vurmuş olabileceğini iddia etti. Kremlin Sözcüsü Dmirti Peskov, saldırıların müzakere sürecini sekteye uğratabileceğini söylerken saldırıya bir karşılık verip vermeyecekleri ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Rusya'da bir vali, iki Ukrayna askeri helikopterinin cuma günü Rus şehri Belgorod'daki petrol rafinerisini vurduğunu söyledi. Bu vesileyle Rusya, 24 Şubat'ta askerlerinin Ukrayna'ya girmesinden bu yana ilk kez Ukrayna'yı kendi topraklarına saldırı düzenlemekle suçlamış oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alçak uçuş sırasında birkaç tane füze ateşlendiği; ardından da patlama yaşandığı görülüyor.