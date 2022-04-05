Ukrayna: Rus işgalinin başlangıcından bu yana en az 165 çocuk hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Ukrayna Başsavcılığı, ülkede Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan 5 Nisan'a 165 çocuğun öldürüldüğünü ve 266 çocuğun yaralandığını açıkladı.

Başsavcılık, Mariupol gibi yoğun Rus saldırısı altındaki şehirlerden ellerinde veri olmadığını; bu sebeple hayatını kaybeden çocuk sayısının yüksek ihtimalle bundan fazla olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Bu sayılar kesin değildir. Özellikle Mariupol, Kiev'in bazı bölgeleri, Çernigiv ve Luhansk gibi aktif çatışmaların olduğu, geçici işgal altında olan veya kurtarılmış bölgelerde sayılar belirlenmeye çalışılıyor" denildi.

Ukrayna Başsavcılığı 78 çocuğun Donetsk, 77'sinin Kiev, 61'inin Harkov ve 49'unun Çernigiv bölgelerinde öldürüldüğünü bildirdi.